La Diputació de Barcelona impulsa una campanya contra les fake news per combatre la desinformació

BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha llançat la campanya 'Detecta les fake de les news i trenca la cadena' per lluitar contra la desinformació i "alertar del risc de compartir continguts sense contrastar o directament falsos".
Així ho ha informat la Diputació en un comunicat aquest dijous en el qual ha explicat que també dona a conèixer recursos per detectar notícies falses, "especialment entre els col·lectius més vulnerables davant la desinformació".
La iniciativa, que inclourà una acció especial al Saló de l'Ensenyament, aporta consells en aquesta temàtica, com per exemple investigar sobre la font, buscar la data real, utilitzar eines de verificació i "sobretot no compartir cap informació si no se sap que és veritable".