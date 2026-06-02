La Diputació de Barcelona impulsa 800 projectes per adaptar els municipis a la "calor extrema"

AYUNTAMIENTO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha impulsat 800 projectes a 310 municipis per adaptar-los a la "calor extrema", dins l'estratègia AdaptaClima 2030, el programa d'inversions en adaptació al canvi climàtic per al món local que compta amb un fons de 16 milions d'euros des del 2024.
Les actuacions del pla són naturalitzar espais urbans, implementar estructures d'ombra amb pèrgoles i la millora de l'eficiència energètica i tèrmica, com climatitzar equipaments municipals, segons ha informat la corporació en un comunicat aquest dimarts.
El diputat d'Acció Climàtica i Transició Energètica, Marc Serra, ha afirmat que adaptar-se "ja no és una opció complementària de les polítiques públiques, sinó una necessitat urgent per protegir la salut, el benestar, l'economia i la qualitat de vida de les persones".
Ha afegit que aquestes iniciatives parteixen d'una nova manera d'entendre l'urbanisme des de les polítiques públiques: "Cada vegada que fem una nova escola, un parc, transformem un carrer o construïm una plaça, ho fem incorporant la mirada de l'adaptació climàtica".
La Diputació també ha remarcat la creació de la Xarxa de Refugis Climàtics de la província de Barcelona, que donarà suport als municipis per identificar, adequar i promoure l'ús d'espais que ofereixin a la població unes condicions de temperatura confortable i descans durant les onades de calor.