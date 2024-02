La Diputació de Barcelona facilita l'avaluació de l'efecte de les polítiques locals en la salut

BARCELONA, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Barcelona, amb la col·laboració d'ISGlobal, ha facilitat una llista de 80 eines validades científicament per mesurar i avaluar els efectes de les polítiques públiques en la salut en l'àmbit local, ha informat en un comunicat aquest dijous.

El llistat es dirigeix a ajuntaments o altres entitats impulsores d'actuacions municipals i recull eines com Mental Well-being Impact Assessment, per avaluar l'impacte d'un projecte sobre la salut mental, o Pedestrian Environmental Quality Index, que permet informar els planificadors de barris sobre les necessitats de carrers per als vianants, entre altres.

Aquests recursos poden ajudar a determinar si un pla d'actuació millora el benestar o la qualitat de vida dels ciutadans, a més d'avaluar l'impacte en salut dels que ja s'han implementat, i s'han posat a prova a Granollers, Mataró i Viladecans (Barcelona), en el marc del projecte transformador 'Barris i comunitats: motors de transformació social'.

A Granollers, un projecte per detectar i abordar la solitud en dones de diferents generacions i orígens socioculturals ha aplicat l'eina Photovoice, mentre que a Viladecans s'ha avaluat l'impacte en les activitats organitzades per l'Espai Emocional, i ha analitzat abans i després la millora en el benestar emocional dels participants amb el qüestionari WHO-5 Wellbeing Index.

A Mataró, les eines han permès estudiar els efectes de la instal·lació d'un parc de salut al Parc de Cerdanyola amb el Method for Observing Physical Activity and Wellbeing, que ha registrat característiques i comportaments de cada persona ingressada a la zona d'observació, i ha mostrat canvis en la ràtio de l'activitat física, l'atenció en l'entorn o la interacció amb altres usuaris, entre altres.