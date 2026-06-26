La Diputació de Barcelona expressa la seva solidaritat amb Veneçuela després del doble terratrèmol

BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha expressat en nom de la institució la seva solidaritat amb la ciutadania de Veneçuela pel doble terratrèmol de dijous.
En un comunicat aquest divendres, ha traslladat el seu condol a les famílies de les víctimes, i també a tots els afectats per la tragèdia.
També ha manifestat la voluntat de la corporació de col·laborar per "donar resposta al repte que planteja aquesta emergència humanitària a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament".