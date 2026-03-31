La Diputació de Barcelona estrenarà la Via Blava Anoia amb una bicicletada popular el 25 d'abril

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha obert aquest dimarts les inscripcions per al passeig i la bicicletada popular a la recentment inaugurada Via Blava Anoia que se celebrarà el 25 d'abril.
Els participants podran triar entre un passeig curt d'11 quilòmetres o un de més llarg de 14, la bicicletada de 18 o un traçat per a persones amb mobilitat reduïda de 4, segons ha informat la institució en un comunicat.
La iniciativa vol donar a conèixer el nou tram que recorre els municipis d'Igualada, Jorba, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt amb una jornada "familiar, no competitiva i adaptada a capacitats diverses".