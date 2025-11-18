La Diputació de Barcelona estrena la Fase 1 de la Via Blava Anoia, que connecta 5 municipis

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha donat inici aquest dimarts a la Fase 1 de la Via Blava Anoia, un tram de 19 quilòmetres que connecta els municipis de Jorba, Santa Margarida de Montbui, Igualada, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt (Barcelona).
Es tracta del primer recorregut complet del projecte 'Vies Blaves Barcelona' que, un cop acabat, permetrà recórrer "més de 250 quilòmetres a peu o amb bicicleta seguint la llera del Llobregat i els afluents de l'Anoia i el Cardener", informa la Diputació en un comunicat.
"És un projecte transcendent i transcendental, ja que ens ajudarà a recuperar, pas a pas, els nostres rius per gaudir-los i posar-los en valor", ha afirmat Moret.
Ha afegit que la iniciativa permet oferir una "diversitat cultural, natural, esportiva i turística" als visitants i amb recorreguts accessibles i sostenibles.
La primera fase té un pressupost de 5,8 milions d'euros, 4,5 dels quals aportats pels fons Next Generation, i la fase 2 començarà a Martorell i connectarà 46 quilòmetres amb el final del primer tram, a la Torre de Claramunt, passant per Capellades, Vallbona d'Anoia, Cabrera d'Anoia, Piera, Sant Sadurní d'Anoia, Subirats, Gelida, Sant Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes i Martorell.