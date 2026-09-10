La Diputació de Barcelona estrena una exposició sobre la pressió estètica feta per estudiants

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona estrena aquest dijous l'exposició 'Violència estètica: control dels cossos de dones i persones LGBTI+' al rebedor de l'Espai Francesca Bonnemaison, creat per estudiants de tres instituts de la comarca.
La mostra, que es podrà visitar fins al 2 d'octubre, consisteix en 24 cartells gràfics que combina un lema i una proposta visual per convidar a una reflexió crítica sobre la pressió estètica que recau en les dones i en el col·lectiu LGBTI+, explica la Diputació en un comunicat.
La mostra, creada per l'alumnat dels centres IFP Antoni Algueró de Sant Just Desvern, l'Escola d'Art Edra de Rubí i l'Escola d'Art Arsenal de Vilafranca del Penedès (Barcelona, forma part del projecte Talent Creatiu i Empresa del Departament d'Educació i FP de la Generalitat, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.