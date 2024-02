La Diputació de Barcelona estableix un protocol per identificar l'LGTBI-fòbia en l'esport local

BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Barcelona ha establert un protocol per identificar discriminacions per gènere o orientació sexual en l'àmbit esportiu local de la província de Barcelona, ha informat en un comunicat aquest dilluns.

En l'estudi, que ha publicat el Servei d'Esports i Activitat Física, hi han participat municipis i entitats de la província de Barcelona per "poder conèixer i identificar les necessitats i demandes en matèria de perspectiva de gènere i LGTBI+" en el món esportiu local.

"Volem donar recursos a tots els municipis de la província per treballar en aquesta qüestió", ha dit el diputat d'Esports, David Escudé.

Escudé ha demanat "respecte, igualtat, diversitat i llibertat en l'esport i en tots els àmbits", amb motiu del Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia en l'esport, que se celebra cada any en memòria de Justin Fashanu, futbolista nigerià de la lliga anglesa nascut un 19 de febrer i primer esportista professional a rebre pressions per declarar la seva homosexualitat, per la qual cosa es va acabar suïcidant.

Amb l'objectiu de prevenir i erradicar l'LGTBI-fòbia en l'esport, la Diputació duu a terme diverses actuacions: cursos de violències sexuals i masclistes, elaboració de protocols per a entitats esportives i suport a campanyes d'igualtat.