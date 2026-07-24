La Diputació de Barcelona entrega a Sant Joan Despí un estudi sobre la seva cobertura mòbil

BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha entregat a Sant Joan Despí un estudi de la seva cobertura de telefonia mòbil per a la millora de la provisió de banda ampla, ha informat el consorci en un comunicat aquest divendres.
L'estudi s'ha fet amb un vehicle equipat amb equips de mesurament per obtenir una mostra representativa, i així saber quin és l'estat de la cobertura de telefonia mòbil i la qualitat dels serveis de veu i dades a tota la localitat.
Aquests estudis, destinats a ajuntaments de fins a 75.000 habitants i desenvolupats en col·laboració amb el consorci Localret, doten els municipis d'elements que faciliten la implementació dels serveis 'smart city'.