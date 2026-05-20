La Diputació de Barcelona entrega a Mataró un estudi per col·locar sistemes de drenatge sostenible

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha entregat a l'Ajuntament de Mataró l'estudi d'implantació de sistemes urbans de drenatge sostenible en espais verds, un document que defineix quins objectius i criteris s'han de seguir per al disseny i implantació d'aquests sistemes.
L'informe parteix d'un diagnòstic "exhaustiu" de l'estat actual dels espais verds i del sistema de drenatge, considerant que Mataró només té el 10,7% del sòl urbà permeable, lluny del 30% considerat desitjable per afavorir la infiltració i la gestió natural del cicle de l'aigua.
L'estudi determina quins són els sistemes més adequats per a les diferents zones verdes de la ciutat i detalla els materials més habituals, les recomanacions constructives i els requisits per assegurar un manteniment adequat.