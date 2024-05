La Diputació de Barcelona ensenya a usar la IA per buscar feina al congrés JOBarcelona

BARCELONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Barcelona portarà al 12 congrés JOBarcelona, que se celebra el 7 de maig en el Palau Blaugrana, tallers sobre com utilitzar Intel·ligència Artficial (IA) per cercar feina, informa aquest dijous en un comunicat.

Al congrés internacional d'ocupació i orientació professional per a estudiants i titulats amb menys de deu anys d'experiència, hi haurà un estand de la Diputació que oferirà assessorament i tallers sobre l'ús de ChatGPT i la IA, la comunicació en entrevistes de treball i com defensar-se en un procés de selecció, entre altres.

Més de 115 empreses i institucions participaran en el JOBarcelona, amb més de 90 conferències i webinars, i més de 6.200 oportunitats professionals.