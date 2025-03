La Diputació de Barcelona engega una campanya per fomentar l'ús dels envasos reutilitzables als mercats

BARCELONA 14 març (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Barcelona ha posat en marxa una campanya per promocionar la compra responsable i la prevenció de residus als 91 mercats municipals de la demarcació, en la qual fomentarà l'ús dels envasos reutilitzables per part dels paradistes.

Segons informa en un comunicat aquest divendres, s'hi han repartit carmanyoles, bosses de reixeta, cabassos i bosses per al pa, a més d'altres elements promocionals com ventalls, davantals o culleres de fusta amb el lema de la campanya 'Oh, i tant!'.

L'acció es comprèn en el projecte de la Diputació per modernitzar els mercats de la zona, que compta amb els fons Next Generation i un pressupost de 2,5 milions, pel qual també s'hi han instal·lat armaris multitemperatura per captar clients que no poden anar als mercats per incompatibilitat horària.