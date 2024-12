La Diputació de Barcelona donarà 1 milió el 2025 a entitats de pisos d'inserció social (+37%)

BARCELONA 31 des. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Barcelona destinarà 1 milió d'euros a entitats que gestionen habitatges d'inserció social el 2025, un 37% més que els 726.000 euros de 2024, informa aquest dimarts en un comunicat.

Les entitats sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d'inserció social podran demanar la subvenció del 2 al 24 de gener (tots dos inclosos) via internet: https://www.diba.cat/es/web/benestar/subvencions-entitats-xa... .

Per facilitar la tramitació, aquest any no farà falta presentar el certificat de suport municipal, i la Diputació de Barcelona serà qui envairà els ajuntaments les sol·licituds presentades de pisos en el seu municipi.

AVANÇAMENT DEL 80%

Aquesta vegada les entitats que obtinguin finançament podran rebre por avançada el 80% de l'import atorgat, arran de la Llei 11/2023 de foment de l'associacionisme.

La Diputació ha destacat el seu compromís amb l'ODS número 3 'Salut i Benestar' i número 10 'Reducció de les desigualtats'.