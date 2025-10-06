La Diputació de Barcelona dona suport a dues proves pilot per reutilitzar residus d'obres públiques

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona donarà suport a dues proves pilot a la capital catalana per generar nous sistemes constructius a partir de residus d'obres a l'espai públic dins el repte 'Mineral. Arquitectures de la mineria urbana'.
La Diputació ha informat aquest dilluns en un comunicat que les iniciatives, impulsades per la Fundació BIT Habitat amb una aportació de 100.000 euros de l'ens provincial, pretén donar una segona vida als materials de construcció i reduir la petjada de carboni.
Una de les propostes guanyadores és 'Spolia', de l'estudi belga Baukunst i l'institut suís Structural Xploration Lab EPFL, que reutilitza grans peces d'asfalt i formigó sense transformar-les prèviament per crear murs o parets més sostenibles.
L'altra és 'Grounded Futures', del col·lectiu belga BC Materials, BC Architects i BC Studies, que elabora nous materials de construcció amb residus minerals i un aglutinant natural a base d'algues per fomentar l'economia circular.
Segons la Diputació, totes dues iniciatives contribueixen a la descarbonització de les ciutats i s'emmarquen a la Capital Mundial de l'Arquitectura Barcelona 2026, en què s'exposaran els resultats d'aquestes proves pilot després de la seva avaluació el pròxim any.
