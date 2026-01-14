La Diputació de Barcelona dona suport a 42 projectes de regeneració urbana amb 2,5 milions en dos anys

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha finançat un total de 42 projectes de regeneració urbana en els últims dos anys, 2024 i 2025, als quals ha concedit subvencions que van dels 5.772 als 130.000 euros amb un total de 2,47 milions.
L'objectiu d'aquesta línia d'ajuts és impulsar les actuacions vinculades a l'espai públic i la urbanització, els equipaments i, en menys mesura, l'habitatge i la dotació de serveis públics, explica la Diputació en un comunicat aquest dimecres.
Els ajuts concedits aquests dos últims anys han cobert entre un 80% i un 100% dels imports sol·licitats per a cada projecte, els quals està previst que finalitzin al llarg del 2026 i 2027 i que es recolliran en un catàleg perquè es puguin replicar fàcilment en altres punts de la província.