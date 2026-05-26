La Diputació de Barcelona destina 550.000 euros a 59 municipis per telecontrolar la xarxa d'aigua

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha impulsat la instal·lació de 343 aparells de telecontrol a les xarxes de proveïment d'aigua de 59 municipis de la província amb la inversió de 550.000 euros.
El vicepresident quart de la corporació, Marc Castells, ha afirmat que els serveis bàsics locals serveixen als ajuntaments per construir "la seva part dels drets de ciutadania i consoliden la democràcia en el dia a dia", ha informat en un comunicat aquest dimarts.
Aquesta actuació ha permès beneficiar prop de 210.000 habitants de la província i, un cop feta la instal·lació, 22 dels 59 municipis han estalviat 878.199 metres cúbics a l'any d'aigua, la qual cosa suposa un estalvi econòmic de més de 870.000 euros.