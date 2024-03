La Diputació de Barcelona destina 15 milions a promoure la formació i fomentar l'ocupació

BARCELONA, 4 març (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Barcelona ha aprovat destinar 15 milions d'euros a ajuts per promoure la formació i l'ocupació per part d'empreses i administracions locals de persones en situació d'atur aquest 2024 en tots els municipis de la província, excepte a Barcelona ciutat, informa en un comunicat aquest dilluns.

Els plans locals d'ocupació donen suport a ajuntaments per millorar la inserció laboral de col·lectius vulnerables; persones en atur per raó de gènere, edat, salut o temps en atur.

Inclouen tres modalitats: suport a la contractació laboral i nomenament interí de persones en atur per part de les administracions públiques locals, suport a la formació i ajuts a la contractació laboral a les empreses.

Al voltant del 60% dels beneficiaris solen tenir més de 40 anys i, en més de la meitat dels casos, són professionals no qualificats.

La diputada de Desenvolupament Econòmic i Turisme de la Diputació, Eva Menor, assenyala que aquests ajuts situen a les persones en atur com a eix central de les actuacions, garanteixen l'autonomia local i promouen una contractació "estable i de qualitat".

Cada any es beneficien més de 2.000 persones d'aquests ajuts, que permeten contractar cada any prop d'un miler de persones en situació d'atur i oferir formació a mil més per millorar la seva inserció laboral, segons el comunicat.

Les noves contractacions han de durar un mínim de tres mesos i a partir d'aquest any els beneficiaris han de fer formacions prèvies en competències transversals.