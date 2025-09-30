La Diputació de Barcelona destaca la cultura com un "eix central" en la defensa dels drets humans

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha presentat la Declaració de Barcelona pels Drets Culturals, document amb el qual situa la cultura com un "eix central en la defensa dels drets humans i la vida democràtica".
La presentació ha tingut lloc aquest dimarts durant la inauguració de la 2a edició de Culturopolis i s'emmarca en el fòrum Àgora Cívica, pertanyent a Mondiacult, la conferència de la Unesco sobre polítiques culturals, explica la Diputació en un comunicat.
L'objectiu del document és ser una eina per als diferents governs locals, equipaments culturals i la ciutadania de la demarcació per garantir que la cultura sigui un dret efectiu i compartit.
Durant la presentació, el diputat de Cultura de la Diputació, Pau Gonzàlez, ha reivindicat que la cultura "ens defineix com a éssers humans i ens diferencia de la resta d'animals" i, juntament amb la resta de drets, ajuda la ciutadania a assolir una vida digna.
Durant els dos dies de Culturopolis, que se celebra aquest dimarts i dimecres, el CCCB i el Pati Manning de la Diputació acolliran taules de diàleg, tallers i accions artístiques per aprofundir en els continguts de la Declaració.