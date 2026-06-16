La Diputació de Barcelona desplega 89 tècnics en la campanya d'informació contra incendis

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona desplegarà aquest dimecres 89 professionals en 621.039 hectàrees agroforestals, un 99% del total de la província, amb l'objectiu de conscienciar i informar la població sobre els incendis forestals.
El desplegament correspon a la 30a edició del Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI), vigent fins al 31 d'agost per combatre els focs mitjançant la presència activa al territori, indica la Diputació en un comunicat aquest dimarts.
Els equips, formats per 74 agents cívics, 6 coordinadors, 6 agents cívics de suport, 3 gestors d'informació i 5 enginyers de la Diputació, actuaran diàriament a la franja de màxim risc, entre les 13 i les 20 hores.
El dispositiu s'organitza en 3 grans sectors territorials: el Nord, amb les comarques del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme, el Barcelonès i la Selva; el Centre, amb el Berguedà, el Bages, el Moianès, Osona i el Lluçanès, i el Sud, amb l'Anoia, l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat.
Les principals funcions del PVI, que compta amb la participació de 285 ajuntaments i amb un pressupost d'1,8 milions d'euros, són informar la ciutadania sobre la normativa de prevenció i risc d'incendis, dissuadir conductes imprudents i comunicar situacions de risc.