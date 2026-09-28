Publicat 28/09/2026 15:17

La Diputació de Barcelona demana un objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) propi per a la cultura

Archivo - Façana de la Diputació de Barcelona
DIPUTACIÓ DE BARCELONA - Arxiu

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Barcelona ha defensat reconèixer la cultura com el "quart pilar del desenvolupament sostenible" coincidint amb l'11è aniversari de l'aprovació de l'Agenda 2030 i ha reclamat que tingui un objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) propi.

En un comunicat aquest dilluns, explica que fa costat a la proposta de crear l'ODS 18 Cultura, una iniciativa que planteja reconèixer la cultura com un dels pilars del desenvolupament sostenible, al nivell de l'econòmic, el social i ambiental.

La proposta de l'ODS 18 té per objectiu "garantir la sostenibilitat cultural i promoure l'exercici dels drets culturals i lingüístics per al benestar de tothom".

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