La Diputació de Barcelona demana a l'Estat que "activi la protecció diplomàtica" de la Flotilla

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha presidit aquest dijous una concentració on ha llegit una declaració acordada per la Junta de Portaveus de la corporació en la qual exigeixen a l'Estat que "activi la protecció diplomàtica i consular" per als tripulants de la Global Sumud Flotilla.
Així mateix, ha reclamat a la Generalitat que "emprengui totes aquelles actuacions que siguin necessàries segons les seves competències", i ha expressat el seu rebuig i condemna als crims perpetrats pel Govern d'Israel contra Palestina, indica en un comunicat.
L'exèrcit israelià va interceptar dimecres cap a les 20.10 hores la majoria d'embarcacions que formaven part de la Flotilla quan eren a unes 100 milles nàutiques de Gaza, fet que ha provocat el rebuig de nombroses institucions.