La Diputació de Barcelona crea un projecte per reforçar les oportunitats educatives a l'estiu

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha impulsat el projecte 'Municipis per un estiu enriquit' per "millorar i reforçar les oportunitats educatives d'estiu" als municipis participants, informa aquest dimarts en un comunicat.
Les actuacions se centren a millorar l'accés a les activitats, ampliar l'oferta, reforçar la coordinació entre administracions i entitats, i afavorir un model de lleure educatiu més inclusiu durant les vacances.
Entre les iniciatives destaquen els nous casals municipals de Bigues i Riells (Barcelona) per afavorir la socialització, a més de Montornès del Vallès (Barcelona), que manté els mateixos equips educatius tot l'any per reforçar l'acompanyament als menors i les seves famílies.
Barberà del Vallès (Barcelona) coordina una oferta inclusiva amb les AFA, mentre que Manlleu (Barcelona) aposta per casals temàtics per garantir la igualtat d'oportunitats i Centelles (Barcelona) reforça els ajuts municipals i adapta les activitats per facilitar la participació de menors amb necessitats educatives específiques.
Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) impulsa una estratègia per unificar la comunicació de l'oferta estival, Vilanova del Camí (Barcelona) ha creat una taula de coordinació entre serveis i agents educatius, i Sant Boi de Llobregat (Barcelona) treballa per simplificar les inscripcions i millorar l'accés a les activitats.
El projecte també compta amb la participació de Girona, Palafrugell (Girona), Tarragona i la Sénia (Tarragona), i acabarà al desembre amb una avaluació dels resultats i un document de conclusions.