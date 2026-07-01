La Diputació de Barcelona crea un òrgan per donar suport a la regeneració d'àrees urbanes

DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha creat la Taula per al Millorament Urbà, Ambiental i Social dels Barris i Viles (TMUAS), un nou òrgan per impulsar de manera transversal els projectes de regeneració d'àrees urbanes que es duguin a terme a la comarca.
Aquesta nova eina, que integra totes les àrees de l'ens comarcal, pretén abordar la complexitat dels barris més vulnerables impulsant projectes comunitaris inclusius per activar el seu potencial, explica la Diputació en un comunicat aquest dimecres.
Una de les finalitats de la TMUAS serà desenvolupar i gestionar el programa específic de suport als ajuntaments que sol·licitin o guanyin alguna convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat, per al qual ja s'ha invertit 10,5 milions el 2025 i que el 2026 vehicularà 232.000 euros.