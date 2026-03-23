La Diputació de Barcelona crea un decàleg sobre IA per al personal administratiu local

BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha elaborat un decàleg per orientar sobre l'ús de la intel·ligència artificial generativa entre el personal de l'administració local, amb l'objectiu de facilitar-ne l'aplicació, informa aquest dilluns en un comunicat.
El document ofereix recomanacions sobre com utilitzar aquestes eines en el dia a dia, quins aspectes s'han de tenir en compte abans d'incorporar-les i com les administracions les poden integrar en els seus processos i explicar-les a la ciutadania.
La iniciativa s'emmarca en el projecte LOCAL.iA i en l'estratègia de suport als governs locals, especialment als més petits, per impulsar la transformació digital i l'ús responsable de noves tecnologies.