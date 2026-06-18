La Diputació de Barcelona crea una borsa de treballadors socials per a 45 petits municipis

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha constituït una borsa de treballadors socials, un cop finalitzat el procés selectiu, format per 93 persones que podran ser contractades pels 45 ajuntaments dels municipis amb menys de 20.000 habitants.
Segons indica la Diputació en un comunicat aquest dijous, la borsa permetrà als consistoris cobrir necessitats temporals de personal, fent una "gestió més eficient dels recursos" i donant una resposta àgil a les necessitats de personal.
Aquesta nova eina té una vigència de 2 anys i s'organitza a 5 zones territorials diferents: Bages, Berguedà i Moianès; Barcelonès Sud i Baix Llobregat; Maresme i Barcelonès Nord; Vallès Occidental, i Osona i Vallès Oriental.