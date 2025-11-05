La Diputació de Barcelona crea 30 beques perquè els joves treballin en l'administració local

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha creat 30 beques per a joves amb l'objectiu de promoure que els recent graduats desenvolupin la seva carrera professional en l'administració pública i així afrontar el relleu generacional.
Segons indica en un comunicat, els candidats hauran de superar una formació presencial i selectiva de 25 hores a la setmana entre gener i abril del 2026, en què seran remunerats amb 1.200 euros mensuals, i en superar-la accediran a una borsa de treball per desenvolupar diferents tasques administratives a consistoris de fins a 1.000 habitants.
La convocatòria s'adreça a graduats en Dret, Economia i Ciències Polítiques, amb el C1 de català i permís de conduir tipus B, i estarà oberta fins al pròxim 2 de desembre a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona.