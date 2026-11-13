La Diputació de Barcelona comparteix el seu model de mercats locals amb una delegació iberoamericana

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha rebut una delegació iberoamericana interessada a conèixer el seu model de mercats dins la iniciativa 'Mercats Municipals Resilients i Innovadors per a la Reactivació Econòmica Local', segons ha informat la corporació en un comunicat aquest divendres.
El programa, organitzat conjuntament amb la Unió Iberoamericana de Municipalistes (UIM), ha reunit prop d'una trentena de responsables polítics, directius i personal tècnic de governs locals de diversos països de l'Amèrica Llatina i Espanya vinculats a la gestió i activació d'aquests equipaments.
Ha explicat que la missió té com a objectiu conèixer experiències innovadores i models de gestió que "reforcin el paper dels mercats com a instruments de desenvolupament econòmic local, cohesió social i revitalització urbana", a més d'afavorir l'intercanvi de coneixement entre administracions.
Durant les sessions de treball s'ha destacat la funció d'aquests espais com a motors econòmics i serveis públics de proximitat, i s'han abordat reptes com la modernització, la digitalització, la sostenibilitat, la professionalització de la gestió i la col·laboració institucional.
Així mateix, la visita ha inclòs recorreguts tècnics per equipaments de referència de la província per conèixer sobre el terreny diferents models de gestió, entre els quals figuren els mercats de Sant Antoni i la Boqueria, a Barcelona, a més del mercat de Sant Carles i el mercat de venda no sedentària de Granollers.