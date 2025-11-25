La Diputació de Barcelona comença a formar els seus primers tècnics especialitzats en dades i IA

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha començat aquest dimarts la formació dels seus primers tècnics especialitzats en dades i intel·ligència artificial (IA), amb la qual unes 50 persones cursaran dues microcredencials de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Els participants passaran per un primer curs sobre fonaments d'aquesta tecnologia en l'administració i a continuació podran triar entre una formació específica per a perfils més tècnics o una altra per a perfils estratègics o de comandament, indica la Diputació en un comunicat.
D'aquesta manera, l'ens supramunicipal avança en l'objectiu de desplegar territorialment i amb la màxima eficiència possible l'ús de la IA i la gestió de dades en les administracions locals de la demarcació, en aquest cas, formant alguns dels seus treballadors.