La Diputació de Barcelona i Cohabitac acorden impulsar habitatge social a la província

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona i la Coordinadora de Fundacions d'Habitatge Social de Catalunya (Cohabitac) han signat un conveni aquest divendres per contribuir a augmentar l'habitatge social als municipis de la província, informa la corporació en un comunicat.
La signatura l'han formalitzat la diputada d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana, Gemma Badia, i la presidenta de l'entitat, Carme Trilla, en el que serà un contracte de 4 anys prorrogables.
Així, el document estableix el "compromís de les dues parts per organitzar activitats sobre transferència de coneixement i intercanvi d'experiències en habitatge assequible, divulgar informació i coneixement especialitzats, promoure formació específica i establir canals de comunicació per compartir informació d'interès".