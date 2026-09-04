La Diputació de Barcelona atorga un ajut de 250.000 euros a Colòmbia després dels terratrèmols

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BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha atorgat un ajut d'emergència de 250.000 euros, realitzada a través d'Unicef, per pal·liar les necessitats més urgents detectades per l'agència internacional arran del terratrèmol que va sacsejar el sud occidental del país aquest agost.
Ho ha anunciat aquest divendres en un comunicat, recollit per Europa Press, en el qual informa que, segons Unicef, la magnitud dels danys va ser especialment rellevant per a la infància, ja que va destruir centenars d'escoles i centres de salut, entre altres elements.
La Diputació de Barcelona, a través dels diferents ens locals que la conformen, ha mantingut tradicionalment una "estreta relació" amb les autoritats colombianes mitjançant diferents iniciatives de cooperació.