La Diputació de Barcelona amplia el seu banc de terres un 30% i ja compta amb 648 hectàrees

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Barcelona ha ampliat el seu banc de terres un 30% i ja compta amb 648 hectàrees disponibles per a activitats agrícoles i ramaderes, amb l'objectiu d'impulsar la recuperació de terres en desús i fomentar noves oportunitats per al sector primari.

Del total de terres disponibles, més de la meitat (63%) són pastures, amb 408 hectàrees; les finques forestals representen pràcticament el 23% (149 hectàrees) i els cultius --que inclouen terres arables, oliveres, fruiters, vinyers, horta i fruita seca-- sumen 61 hectàrees, un 14% de la superfície disponible, segons informa en un comunicat l'organisme.

A més, ha crescut l'interès per incorporar-se al camp a través d'aquesta iniciativa, que és pionera a Europa i que la Diputació fa costat a nivell tècnic i econòmic des del 2018, ja que aquest any hi ha registrats 89 sol·licitants, dels quals 18 s'hi han interessat gràcies a les jornades informatives que es van celebrar al Parc Agrari de la Conca d'Òdena.