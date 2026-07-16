La Diputació de Barcelona amplia l'atenció als consumidors per videotrucada a 225 ens locals

BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha ampliat el servei d'atenció als consumidors per videotrucada a 225 ens locals (223 municipis i 2 entitats municipals descentralitzades) que no disposen d'oficina pròpia, informa en un comunicat aquest dijous.
Ha explicat que el nou canal acabarà donant cobertura a més de 730.000 persones i s'implanta després dels "bons resultats" de la prova pilot desenvolupada a 25 municipis l'any passat.
Ha afegit que l'atenció per videotrucada complementa l'atenció directa que ja presta la corporació a través de les unitats mòbils (UMIC) i de la bústia del consumidor.