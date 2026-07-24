Publicat 24/07/2026 11:51

La Diputació de Barcelona amplia la convocatòria de beques del postgrau de Participació Ciutadana

Postgrau de Participació Ciutadana, Deliberació Democràtica i Tecnologies Digitals
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Barcelona ha ampliat fins al 15 de setembre la convocatòria de 10 beques per al postgrau de Participació Ciutadana, Deliberació Democràtica i Tecnologies Digitals, que impartirà l'Institut de Formació Contínua - IL3 de la UB.

Les beques, destinades al personal de governs locals de Barcelona i de la Diputació, tenen un import de 1.000 euros cadascuna (el 40% de la matrícula), informa el consorci en un comunicat aquest divendres.

El curs, amb suport del Col·legi Oficial de la Ciència Política i la Sociologia de Catalunya (Colpis), és una formació de 30 crèdits ECTS especialitzada en innovació democràtica i participació institucional.

L'objectiu de la Diputació és millorar la qualificació dels treballadors dels governs locals barcelonins.

Tot i que les beques estiguin destinades a un àmbit concret, el postgrau s'adreça a professionals de l'administració pública, consultories especialitzades i tercer sector, entre d'altres.

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