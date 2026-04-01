La Diputació de Barcelona ajudarà les escoles de 25 municipis a elaborar projectes lingüístics

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona donarà suport a centres educatius municipals de 25 localitats de la demarcació en l'elaboració del seu projecte lingüístic el 2026, concretament a 18 escoles bressol, 3 escoles de música i arts i 6 escoles d'adults.
Aquesta política s'emmarca en l'estratègia de promoció del català de la Diputació, que inclou tant accions de sensibilització com de formació i suport adreçades a professionals de les escoles barcelonines, indica en un comunicat aquest dimecres.
En concret, el suport per elaborar projectes lingüístics i educatius es tradueix en un assessorament tècnic als equips docents i directius, als quals ofereix recursos específics per adaptar aquests plans a la realitat de cada centre.