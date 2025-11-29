La Diputació de Barcelona adopta la nova norma que considera als Guardes com a agents forestals

BARCELONA, 29 nov. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona treballa a adoptar la nova Llei 4/2024, que equipara als diferents col·lectius de guarderia forestal de l'Estat a nivell laboral i de categoria i, a més, els confereix autoritat pública, considerant-los agents forestals i mediambientals.
Segons han explicat fonts de la Diputació a Europa Press, la llei suposa "pagar un deute amb aquest col·lectiu" i, encara que en el cas dels Guardes Forestals de la demarcació ja havien alguns aspectes que es complien, en uns altres hi haurà canvis notoris.
En ser considerats agents de l'autoritat --com els Mossos d'Esquadra-- els Guardes podran identificar a persones i posar multes, i a nivell estètic, hauran de vestir un uniforme diferenciat, portar visible un nombre d'identificació i els seus vehicles hauran d'estar degudament retolats, així com equipar llums rotatives.
En el cas de la província de Barcelona, on els Guardes conviuen amb el cos d'Agents Rurals, els serveis jurídics de la Diputació i la Generalitat han hagut de treballar conjuntament per aterrar la llei i articular les seves funcions.
En el cas de l'ens comarcal, sostenen que l'actualització és una "oportunitat per millorar en la gestió dels espais naturals" de la demarcació, així com per superar el 'limb' jurídic-administratiu en el qual estaven sumits els Guardes.
AUTORITAT
Consultats per l'entrada en vigor de la nova llei, el col·lectiu de Guardes que gestionen els parcs naturals de Barcelona celebren que ser considerats com a agents de l'autoritat suposarà una "seguretat afegida" a la seva labor.
La vigilància de línies de tensió, el control de l'accés motoritzat i fins i tot les carreres il·legals són alguns dels casos als quals s'enfronten cada dia i contra els quals, a partir d'ara, tindran més legitimitat per actuar.
JUBILACIÓ
Una dels principals canvis en matèria laboral i més celebrat pel col·lectiu de guarderia és la possibilitat accedir a coeficients reductors de l'edat jubilació, que han de ser determinats per cada comunitat autònoma, i que se sumi a tot un seguit de adaptacions sobre la categoria i la possibilitat de promocionar.
En el cas de la Diputació de Barcelona, els Guardes passaran a una categoria C1, mesura també celebrada pel col·lectiu: "El perfil del Guarda ha anat canviant amb el pas dels anys. La majoria de companys tenen fins i tot estudis universitaris", expliquen.
ESTAT
Preguntada sobre el procés d'aplicació de la llei, la presidenta de l'Associació Espanyola d'Agents Forestals i Mediambientals (Aeafma), Ingrid Guerrero, explica a Europa Press que la seva entrada en vigor dependrà de l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).
També celebra que gràcies a la norma, els agents forestals de l'Estat tindran més seguretat: "El nostre objectiu era tenir alguna cosa que ens recolzi, perquè en cada comunitat hi ha una legislació diferent. Des del nom, fins a l'uniforme".
Respecte a la possibilitat d'equipar armes, ha assenyalat que és un tema que "encara no s'ha començat a tocar", i sobre la jubilació anticipada, ha advertit que està previst que entri en vigor al gener i que, per tant, es necessitarà molta gent per cobrir les baixes.