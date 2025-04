La Diputació de Barcelona actualitza la seva guia de suport als municipis per a plans d'habitatge

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Barcelona ha actualitzat la seva guia metodològica de suport als municipis de la zona per a la redacció de plans locals d'habitatge (PLH), la construcció d'habitatge assequible i la renovació energètica.

La revisió ha estat anunciada aquest dijous en la jornada 'Nous horitzons per a la promoció d'habitatge protegit i oportunitats en el sòl dotacional', coorganitzada per les diputacions de Barcelona i Girona, i per la Generalitat, informen en un comunicat.

A partir d'ara, el pla inclou noves eines estadístiques i sistemes d'informació que permeten als municipis interessats millorar l'anàlisi i la planificació de la construcció d'habitatge assequible.

Durant l'esdeveniment, la diputada d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana de la Diputació de Barcelona, Gemma Badia, ha sostingut que l'habitatge és "una de les preocupacions més grans de la ciutadania" la qual, afirma, s'ha d'abordar de manera conjunta per les administracions.

"El deure de la Diputació de Barcelona és fer tangible al territori el plantejament teòric en habitatge, i així ho fem amb eines com els plans locals d'habitatge o la renovació de l'Espai Promovem", ha afegit Badia.