La Diputació de Barcelona acaba les millores a la font de Mamet del parc de la Serralada Litoral

BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha enllestit les actuacions de millora i conservació de la font de Mamet del parc de la Serralada Litoral, informa en un comunicat aquest dilluns.
Ha explicat que els treballs afavoreixen la conservació de l'espai, la recuperació de la vegetació de ribera i les condicions de la bassa per als amfibis, alhora que en milloren l'accessibilitat.
Ha emmarcat els treballs en el manteniment periòdic de les fonts del parc, però "especialment" en aquest lloc perquè és una de les més visitades, ja que raja aigua durant tot l'any.