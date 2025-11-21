Dimiteixen 8 dels 13 membres de la direcció de la Federació de Barcelona d'ERC

BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -
8 dels 13 membres de la direcció permanent de la Federació d'ERC a Barcelona han dimitit entre aquest dijous i divendres, ha pogut saber Europa Press.
Ho han fet el secretari general de la federació, Miquel Colomé; les sotssecretàries Agnès Russinyol i Sheila Vidal; el sotssecretari Max Zañartu; els secretaris Nil Font, Quim Bosch i Esther Martín, i la presidenta de l'Assemblea de Barcelona, Rosa Suriñach.
Arran de les dimissions, ERC haurà de convocar en el termini d'un mes un nou congrés per substituir els membres que han renunciat.
CREU CAMACHO
La presidenta de la Federació de Barcelona d'ERC, Creu Camacho, ha explicat en un comunicat aquest divendres que va enviar dijous a la nit una carta a la militància lamentant la decisió dels seus companys.
"Volem agrair la feina que durant aquests mesos han dut a terme per construir un projecte republicà guanyador a la capital del país amb l'horitzó de ser una força principal en les pròximes eleccions municipals del 2027", deia en la carta.
Camacho ha expressat el "compromís" de treballar per a tothom i deixar enrere les "dinàmiques disruptives".
També afirma que el futur d'ERC a Barcelona "s'ha de construir sobre els fonaments de l'objectiu comú de ser una organització forta, protagonista i rellevant a la capital, superant velles discrepàncies i mirant cap al futur amb unitat i ambició".