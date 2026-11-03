Detingut un home per presumptament atracar la mare d'Albiol a Badalona (Barcelona)

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per presumptament atracar la mare de l'alcalde de Badalona (Barcelona) i cap de llista del PP per Barcelona, Xavier García Albiol, fa unes setmanes a la localitat barcelonina.
Segons han explicat fonts policials a Europa Press aquest dimarts, dos atracadors van assaltar la dona gran amb el mètode de la taca, una tècnica de furt per distracció en què els delinqüents taquen la roba de la víctima sense que se n'adoni i aprofiten el moment de netejar-la per robar-li.
Un dels dos autors va ser detingut i la investigació policial continua oberta per mirar de localitzar el segon implicat.
ALBIOL HO CELEBRA A X
Per la seva banda, Albiol ha compartit un vídeo per la xarxa social X en què agraeix als Mossos d'Esquadra la feina per haver detingut un dels dos atracadors després de l'incident amb la seva mare de 89 anys.
"Cal un canvi de lleis que permeti actuar amb contundència contra gentola com aquesta. A partir del 29 de novembre, ho farem possible", ha expressat Albiol en referència a les eleccions generals.