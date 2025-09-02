Detingudes 15 persones a Barcelona per concretar matrimonis per obtenir permisos de residència

L'organització casava a dones espanyoles amb ciutadans estrangers
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
Agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Urbana de Barcelona han desarticulat en una operació conjunta una organització dedicada a l'"ús fraudulent de documents públics per a l'obtenció de permisos de residència" en la qual han detingut a 15 persones que han passat a disposició judicial.
En un comunicat aquest dimarts, l'Ajuntament de Barcelona ha explicat que el modus operandi consistia en la inscripció patronal conjunta de ciutadans estrangers amb dones espanyoles amb qui formalitzaven una parella estable enfront de notari, inscrivint-se en el Registre de parelles estables de Catalunya.
A continuació, utilitzaven aquesta condició legal de parella per iniciar expedients de residència sota la figura de familiar comunitari o per circumstàncies excepcionals d'arrelament familiar.
Segons el consistori, la investigació ha pogut constatar que "moltes d'aquestes dones espanyoles havien denunciat la substracció o ús indegut" de la seva documentació, així com el seu empadronament sense consentiment en domicilis en els quals no residien habitualment.
"Davant d'aquests fets, es va conformar un equip conjunt d'investigació entre la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana que va analitzar la documentació notarial i els 135 expedients d'estrangeria implicats, cancel·lant 18 seients registrals com a parella estable fraudulents", ha afegit.
LIMITAR UN FRAU
L'operatiu, ha remarcat l'Ajuntament, ha permès limitar un mecanisme de frau documentat per evitar fets similars en el futur que, a part de vulnerar la legislació vigent, "instrumentalitza dones espanyoles com a mitjà per accedir irregularment a drets residencials".
Finalment, s'han emès informes desfavorables i peticions d'extinció de residència a la Subdelegació del Govern segons l'estat de tramitació de cada expedient.