Detectada per primera vegada a Barcelona una nova espècie de papallona

BARCELONA 17 maig (EUROPA PRESS) -
Barcelona ha identificat per primera vegada la presència de la papallona verdeta d'ull ros a la ciutat, una nova espècie detectada durant un mostreig realitzat en el Parc del Laberint d'Horta que eleva a 52 el nombre total de papallones diürnes registrades a la capital catalana, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.
L'espècie, coneguda científicament com Callophrys avis, va ser localitzada fa unes setmanes en el marc del programa de seguiment de papallones urbanes de l'uBMS i representa prop del 26% de totes les espècies de papallones diürnes presents a Catalunya.
La verdeta d'ull ros és una espècie especialista que depèn principalment de plantes com l'arboç i el roldor i que únicament vola entre març i maig, per tant, la seva presència es considera un indicador de qualitat ambiental i biodiversitat urbana, segons el comunicat.
El descobriment ha estat possible gràcies al treball de quaranta persones voluntàries que participen en l'observatori ciutadà uBMS, coordinat pel Creaf des del 2018 juntament amb l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, amb seguiments setmanals en 29 parcs i jardins de la ciutat.
Les dades recollides pels programes de seguiment mostren també l'impacte del clima i de la gestió dels espais verds sobre les papallones urbanes, ja que després de l'augment registrat en el 2020 les poblacions van descendir durant el període de sequera entre el 2021 i el 2023 i van començar a recuperar-se progressivament a partir del 2024.