Desnonen un jove de la Casa Orsola de Barcelona davant desenes de manifestants

BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

Un jove que ocupava un habitatge de l'edifici situat al número 137 del carrer Calàbria de Barcelona, a la coneguda Casa Orsola, ha estat desnonat aquest dilluns al matí davant desenes de persones que s'han concentrat per impedir el llançament, segons fonts policials.

Després d'un primer intent fallit el 4 d'octubre, el desnonament es va ajornar fins aquest dilluns quan, pocs minuts després de les 9.00 hores, els efectius dels Mossos d'Esquadra s'han presentat per efectuar el desallotjament, segons ha explicat a Europa Press el portaveu de la Xarxa d'Habitatge de l'Esquerra de l'Eixample, Albert Freixa.

Ha explicat que el jove desnonat, de 22 anys, es va traslladar a Barcelona per estudiar i va optar per ocupar el pis fa un any i mig perquè no podia assumir pagar un lloguer a la ciutat, i tenia un informe de vulnerabilitat.

La plataforma ha criticat un dispositiu policial amb 15 furgons, que qualifiquen de desmesurat, i ha assegurat que han estat "agafats del coll, amb torsions de braç, genolls al cos, amb actuacions que són dignes d'altres països".

Els Mossos d'Esquadra han explicat a Europa Press que durant el desnonament s'ha identificat algunes persones, però no hi ha hagut detencions "ni s'ha fet ús de la força".