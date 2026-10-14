Desconvocada la vaga del bus de Barcelona d'aquest dimecres després d'un acord entre les parts

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
La direcció de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i el comitè de vaga han arribat a un acord aquesta matinada després d'un "acostament de posicions" que ha portat als sindicats a desconvocar les aturades previstes per a aquest dimecres i altres 5 dies del mes d'octubre.
L'acord aconseguit incorpora les 35 hores setmanals durant la vigència del conveni i l'increment dels dies de descans, que s'han tancat en altres 10 dies, ha informat TMB en un comunicat aquest dimecres.
Al 2027, i durant la vigència del conveni, els empleats del bus podran sumar altres 3 dies més de descans i aconseguir les 35 hores setmanals, si es donen determinades condicions com la reducció de l'absentisme o millores operatives que permetin aconseguir estalvis suficients per contractar a més personal.
També s'ha pactat un nou sistema que incrementa el nombre de dies de descans durant el cap de setmana, aconseguint, com reclamaven els sindicats, una millora en aquest sentit.
La direcció de l'empresa i els sindicats han acordat que el nou conveni col·lectiu tindrà una vigència de 4 anys.