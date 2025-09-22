Descobreixen una nova espècie d'alga diatomea al parc del Montnegre i el Corredor (Barcelona)

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
Un equip de recerca de la Universitat de Barcelona (UB) ha identificat tres noves espècies d'alga diatomea a la península Ibèrica, una de les quals localitzada al parc del Montnegre i el Corredor (Barcelona).
Es tracta de la 'Sellaphora catalonica', observada al torrent de Ca l'Arenes, i que s'afegeix a les descobertes a Extremadura i Múrcia, la 'Sellaphora temporalis' i la 'Nitzschia curvirecta', respectivament, explica la Diputació de Barcelona en un comunicat.
La troballa s'ha publicat a la revista científica 'Fottea', juntament amb el projecte de recerca del doctorant Guillermo Quevedo-Ortiz i dels investigadors Joan Gomà i Saúl Blanco, dins el projecte DRY-Guadalmed, finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.