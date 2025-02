Desallotjada la sala de plens de l'Ajuntament de Blanes (Girona) per unes protestes de Vox

GIRONA 28 febr. (EUROPA PRESS) -

La sala de plens de l'Ajuntament de Blanes (Girona) va ser desallotjada dijous durant el ple municipal arran d'unes protestes protagonitzades per seguidors de Vox.

En un comunicat aquest divendres, han explicat que la policia local va desallotjar la sala quan s'acabava el debat d'una moció per condemnar l'aparició d'uns cartells signats per Vox a la ciutat, on es vinculava "la inseguretat amb les persones migrants".

Durant el debat, algunes persones del públic es van aixecar i van mostrar uns cartells que deien 'Llibertat d'expressió', "negant que s'hagi comès un delicte d'odi".

Per la seva banda, l'alcalde Jordi Hernández va aturar la votació i va demanar que abaixessin els cartells, després d'advertir que, en cas contrari, s'ordenaria el desallotjament de la sala, però els manifestants van mantenir la mateixa actitud.

L'alcalde va ordenar un recés de 5 minuts perquè els agents de la policia local desallotgessin la sala, moment en el qual es va reprendre la sessió.