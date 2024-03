Desallotgen un sisè edifici a Badalona (Barcelona) en detectar esquerdes a tots els pisos

Les inspeccions als immobles finalitzaran "amb tota seguretat la setmana vinent"



BARCELONA, 6 març (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Badalona (Barcelona) ha ordenat el desallotjament immediat d'un edifici al número 118 del carrer Ausiàs Marc al barri del Raval, el sisè des de l'ensorrament del número 9 del carrer Canigó, en trobar "esquerdes gairebé generals a tots els pisos".

Ho ha anunciat l'alcalde, Xavier García Albiol, en declaracions als periodistes aquest dimecres, en les quals ha explicat que duran a terme el desallotjament perquè durant una inspecció tècnica contractada pel mateix Ajuntament s'han detectat esquerdes a l'immoble.

Albiol ha detallat que són esquerdes importants que no s'han trobat en un o dos pisos, com ha succeït als altres edificis desallotjats, sinó que "en aquest bloc les esquerdes són gairebé generals a tots els pisos", la qual cosa complica més la situació.

Ha precisat que es tracta d'esquerdes creuades que podrien suposar el "risc imminent" de que pogués cedir el sostre, una situació que no s'havien trobat en altres edificis.

Serveis Socials estan buscant alternatives habitacionals per les quatre famílies que ho han demanat, ha explicat l'alcalde, i només queda una família per reubicar de tots els edificis desallotjats.

REFORÇOS ALS PUNTALS

Des de l'Ajuntament prendran mesures els propers dies per reforçar l'estructura i garantir que no cau, de la mateixa manera que es fa en la resta d'edificis desallotjats.

"Matí o demà passat" començaran a fer reforços als puntals perquè els veïns puguin tornar en un horitzó més o menys proper --ha dit--, que pot ser en tres setmanes o un mes.

Hi ha una primera fase que consisteix en garantir que el bloc no cau i una segona en la qual es fa un reforç per garantir que les persones poden tornar a casa seva mentre no es fan les reformes necessàries per retirar els puntals.

INSPECCIONS FINALITZADES LA SETMANA VINENT

Les inspeccions van començar el passat 21 de febrer als edificis del carrer Canigó, Ausiàs Marc i Llefià del barri del Raval arran l'ensorrament de la finca número 9 del carrer Canigó, en el qual van morir tres persones.

Albiol ha explicat que acabaran de realitzar totes les inspeccions abans del 15 de març, "amb tota seguretat la setmana que ve": queden 160 edificis per inspeccionar dels 440 previstos.

Després d'aquestes inspeccions, analitzaran com és la situació a cadascuna de les finques i realitzaran un informe en el qual s'explica quines són les accions per corregir les deficiències i que lliuraran a cadascun dels propietaris dels pisos.

Les darrers setmanes s'han desallotjat altres edificis davant l'aparició d'esquerdes: es tracta de les finques número 5, 7 i 11 del carrer Canigó, i el divendres passat es va desallotjar el número 116 del carrer Ausiàs Marc.