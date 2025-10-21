Desallotgen l'assentament del parc Joan Miró de l'Eixample de Barcelona

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) han iniciat el desallotjament de l'assentament situat al parc Joan Miró aquest dimarts a primera hora, han confirmat fonts del consistori a Europa Press.
Segons ha avançat l''Ara', agents municipals han instat a les persones sense llar a treure les seves pertinences i a abandonar el lloc.
A més de la GUB, també s'han desplaçat fins al parc personal del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) i dels serveis de neteja.