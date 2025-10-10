Desallotgen l'antiga nau fabril La Escocesa, al barri del Poblenou de Barcelona

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Barcelona, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, està duent a terme el desallotjament de l'antiga nau fabril La Escocesa, al barri del Poblenou de Barcelona, aquest divendres al matí, han confirmat fonts de l'Ajuntament a Europa Press.
Segons ha avançat TV3, la nau --situada al carrer Pere IV, 345-- està habitada i es desallotja després que els Bombers de Barcelona determinessin que l'estructura pateix danys "greus" i suposa un perill per a les persones que hi viuen.
L'Ajuntament de la capital catalana ha activat els serveis socials a través del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB).