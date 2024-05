Desallotgen 37 persones i en detenen 2 a l'edifici municipal ocupat al Raval de Barcelona

L'Ajuntament assegura que "era un centre continu de conflictes i d'indignitat"



BARCELONA, 16 maig (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB), juntament amb efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional, ha desallotjat 37 persones (que han estat identificades), n'han detingut dues, i cinc més s'han posat a disposició policial en el desnonament de l'edifici municipal ocupat La Tancada al barri del Raval.

Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat i regidor del districte de Ciutat Vella, Albert Batlle, al costat de l'intendent portaveu de la Guàrdia Urbana, Jordi Oliveras, en unes declaracions als periodistes aquest dijous després del desallotjament de l'edifici, situat a la plaça Gardunya.

Batlle ha detallat que l'Ajuntament va iniciar el procés de recuperació d'aquest edifici el setembre del 2023 amb un expedient administratiu realitzat "amb les màximes garanties jurídiques" i amb assistència dels serveis municipals i socials per atendre situacions de vulnerabilitat.

Ha assegurat que l'espai "no reunia cap tipus de condicions, per tant, una indignitat absoluta per part de les condicions de vida de la gent", i ha precisat que les 37 persones identificades acumulen 149 antecedents policials.

400 INTERVENCIONS

Ha afirmat que en l'operatiu hi han participat 100 agents policials i que durant l'últim any han fet 400 intervencions per problemes de tot tipus, sobretot de "convivència important i d'insalubritat".

"Era un centre continu de conflictes i d'indignitat també per les mateixes condicions de vida de les persones que hi havia allotjades", ha reiterat.

Ha explicat que s'ha ofert alternatives habitacionals a les persones desallotjades, que han estat "pràcticament rebutjades", excepte en un o dos casos, ha precisat el regidor, que han demanat alternatives habitacionals.

Batlle ha subratllat la voluntat de l'Ajuntament de recuperar els espais degradats de Ciutat Vella i especialment del barri del Raval.