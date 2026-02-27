Decau a Barcelona la comissió d'estudi sobre la limitació de les compres especulatives

Junts hi vota en contra i BComú s'absté en la proposta del PSC i ERC, que ja va decaure al desembre
BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -
El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha rebutjat la proposta del PSC i ERC per crear una comissió no permanent d'estudi per aplicar la limitació de les compres especulatives a la ciutat, acordada pel Govern i els Comuns en el marc dels pressupostos de la Generalitat.
La mesura ha rebut els vots en contra de Junts, el PP i Vox, que han acusat el govern municipal d'assenyalar el sector immobiliari i augmentar la inseguretat jurídica, i l'abstenció de BComú, que han posat en dubte la utilitat de crear una comissió d'estudi.
"El problema és que Collboni vol fotos i titulars, però no vol aplicar les lleis que ja existeixen per defensar el dret a l'habitatge i no vol crear normes per defensar les veïnes contra l'especulació", ha sostingut la regidora dels Comuns Lucía Martín.
Per la seva banda, la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha defensat la comissió per fer "passos en ferm, rigorosos" i aplicar correctament la limitació de les compres especulatives a Barcelona, combatent la picardia que, ha alertat, sol sorgir per esquivar aquest tipus de regulacions.
La regidora d'ERC Eva Baró ha coincidit amb Bonet en la necessitat de dotar de solvència i transparència l'aterratge de la mesura i ha retret a Junts que defensin el rigor normatiu però es neguin a debatre, i a BComú que confonguin "el desig amb la realitat".
JUNTS, PP I VOX
Per part de Junts, el regidor Damià Calvet ha retret que la limitació de les compres especulatives suposa tornar a assenyalar el sector immobiliari: "Més illes Citroën, que s'ha tirat endavant amb recursos i tècniques tradicionals que sí garantirà que hi hagi més oferta perquè la gent es pugui quedar a Barcelona, i menys comissions teòriques".
La regidora del PP Sonia Devesa ha retret al PSC i ERC que pretenguin "convertir l'Ajuntament en una oficina que decideix qui pot comprar-se un pis i qui no", a més, incrementant la inseguretat jurídica del mercat de l'habitatge.
Finalment, el portaveu de Vox, Liberto Senderos, ha assenyalat que els diferents governs progressistes de la Generalitat i Barcelona hagin convertit l'habitatge en un autèntic drama social mentre escenifiquen preocupació: "Mentre els pastors es reuneixen, les ovelles es moren".